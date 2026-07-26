ЗСУ вдарили по об'єкту "Чорноморнафтогаз" у Криму і Тюменському НПЗ

У ніч на 26 липня ЗСУ завдали ударів по важливих об'єктах російської армії. Також підтверджено ураження Тюменського НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Уражено "Чорноморнафтогаз"

Однією з цілей став об'єкт "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового в окупованому Криму. У Генштабі повідомили, що ураження цілі підтверджено.

Після окупації півострова Росія використовує захоплені об'єкти "Чорноморнафтогазу" для видобутку, зберігання й транспортування природного газу та нафтопродуктів. Вони також забезпечують паливно-енергетичні потреби російського угруповання в Криму.

Під ударом ретранслятор для дронів і військова логістика

Крім того, українські військові уразили наземний ретранслятор для управління ударними безпілотниками типу "Герань" і "Гербера" в районі Чорноморського.

Як пояснили в Генштабі, такі ретранслятори збільшують дальність польоту, покращують стійкість зв'язку та якість управління дронами, які Росія використовує для атак по Україні.

Також під удар потрапив автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який окупанти використовували для військової логістики.

Окрім цього, Сили оборони уразили склад російських безпілотників поблизу Червонопопівки та район зосередження особового складу противника в Пурдівці Луганської області.

Підтверджено ураження Тюменського НПЗ

Генштаб також уточнив результати попередньої операції. Зокрема, підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу, по якому Сили оборони завдали удару 25 липня.

Тюменський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Його потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, які, за даними Генштабу, використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.