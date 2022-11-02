У Херсоні росіяни розграбовують підприємство, де шили одяг для українських правоохоронців

Російські окупанти розграбовують підприємство, ТОВ "Швейна компанія "ВІД", де шили формений одяг для силових структур України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

Зазначається, що загарбники фурами вивозять з підприємства швейні машини, розкрійні столи, вишивальні машини, офісну та комп’ютерну техніку та інше обладнання.

Янушевич зазначив, що своїм розграбуванням росіяни завдали збитків на близько 200 тисяч доларів.

Окрім того, компанія має ще п’ять філій на тимчасово окупованих територіях, які також поступово розграбовуються окупантами.

Нагадаємо, раніше росіяни перемістили свою "адміністрацію" з Херсона до Скадовська.

Окрім того, у Херсоні в магазинах помітили продукцію з Ірану.

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