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США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім

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Вашингтон, Середа 02 листопада 2022 15:39
США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки в Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не спостерігають ознак, які б свідчили про те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, погрози росіян застосувати ядерну зброю "викликають глибоке занепокоєння" і США ставляться до них серйозно.

"Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання (ядерної зброї - ред.)", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що перемога України у війні призведе до розвалу РФ, і щоб не допустити такого розвитку подій, вона може застосувати ядерну зброю.

Пізніше видання The New York Times написало, що вище керівництво Росії вже обговорило можливість застосування ядерної зброї.

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