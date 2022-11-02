США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім

Сполучені Штати Америки не спостерігають ознак, які б свідчили про те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання (ядерної зброї - ред.)", - наголосив Кірбі.

За його словами, погрози росіян застосувати ядерну зброю "викликають глибоке занепокоєння" і США ставляться до них серйозно.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що перемога України у війні призведе до розвалу РФ, і щоб не допустити такого розвитку подій, вона може застосувати ядерну зброю.

Пізніше видання The New York Times написало, що вище керівництво Росії вже обговорило можливість застосування ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.