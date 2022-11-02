Італія заморозила новий пакет військової допомоги Україні, але тимчасово, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на італійське видання Il Messaggero.

Джерела з Міністерства оборони Італії в коментарі ЗМІ заявили, що поки указ про виділення допомоги не розглядається. Проте співрозмовники в уряді заявляють, що позиція Італії щодо України не зміниться. Країна продовжуватиме підтримувати українську армію.

"Італія продовжить підтримувати Київ і у військовому плані. Мир досягається за рахунок того, що Україна може захищатися", - сказав співрозмовник.

При цьому причиною затримок у постачанні зброї називають процедуру узгодження пакету з НАТО.

"Тільки й тільки тому, що спочатку необхідно погодити з НАТО і детально вивчити військові запити України. Тільки тоді ми зрозуміємо, що потрібно Києву і яке озброєння ми зможемо поставити", - додали джерела в уряді.

Зазначається, що найближчими днями генсек НАТО Йенс Столтенгберг відвідає Рим. Він проведе зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та міністром оборони Гвідо Крозетто.