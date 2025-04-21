Великоднє "перемир’я" РФ провалилось, Україна пропонує новий формат: новини за вихідні

Попри обіцянку Кремля щодо "великоднього перемир'я", Росія протягом доби здійснила понад дві тисячі атак по позиціях ЗСУ. На тлі зриву перемир’я Україна запропонувала новий формат тиші.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке нібито мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Однак, російська сторона висунула умову за якої буде дотримуватися тиші.

Попри заяви про перемир'я, бойові дії не припинилися. Зокрема, в Херсоні близько 18:00 внаслідок влучання дронів загорілась багатоповерхівка. А керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про обстріли на сході країни.

Українська влада відразу скептично поставилася до заяв Путіна. Президент Володимир Зеленський зазначив, що для України важливі не слова, а конкретні дії з боку Росії, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Україна ще в березні погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів, яку Росія відхилила.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський запропонував новий формат перемир'я

За даними Зеленського, станом на 20:00 неділі, 20 квітня, росіяни від початку доби порушили припинення вогню більш ніж 2 тисячі разів.

На фоні цього український президент запропонував новий формат перемир'я.

Варто зазначити, що незадовго до цього прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що продовження Великоднього перемир'я не планується.

А США висловили підтримку потенційному продовженню режиму припинення вогню в Україні після Великодня.

Протест проти ЛГБТ-фестивалю завершився бійкою

Цими вихідними у Києві біля кінотеатру "Жовтень" проходив ЛГБТК+ фестиваль Sunny Bunny. Однак, окрім представників ЛГБТК+ спільноти біля кінотеатру, зібрались активісти за традиційні цінності.

У мережі з'явилися кадри, на яких було видно сутичку між правоохоронцями та представниками організації "Права молодь", які протестували проти кінофестивалю.

Детальніше про те, що сталося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Масштабний обмін полоненими

В суботу, 19 квітня, у переддень Великодня, між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 277 українських захисників.

Серед звільнених - військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, Держспецтранспорту та прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, Донеччину та інші гарячі напрямки.

Це був другий обмін за останній місяць: попередній відбувся 19 березня, тоді додому повернулись 175 українців, ще 22 - поза рамками обміну, завдяки заходам репатріації.

Fox News назвав Київ "російським"

Телеканал Fox News транслював Великодні служби як із Москви, так і з Києва. Спершу у титрах вказували: "Київ, Україна", але після перерви підпис було змінено на "Київ, Росія", що викликало хвилю обурення серед українців.

Главу РПЦ патріарха Кирила дали в ефір зі зверненням до росіян, у якому він закликав до "єдності історичної Русі" й "миру", який нібито має охопити простори, що отримали "благодать у київській купелі хрещення".

Україна вимагає вибачень від Fox News за "російський" Київ в ефірі.

Папа Римський на Великдень згадав про Україну

88-річний понтифік цього року переніс важку пневмонію. Фактично це була перша його публічна поява після того, як він покинув лікарню.

Папу Франциска вивезли на балкон над входом до базиліки Святого Петра, а потім провезли в папомобілі крізь натовп вірян на площі Святого Петра.

Примітно, що у своїй промові Папа згадав про Україну.

Світоліна виборола перший трофей за два роки

Українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфувала на турнірі WTA 250 у французькому Руані. Це її перший титул за останні два роки.

На шляху до тріумфу Світоліна не програла жодного сету та здолала чотирьох суперниць, серед яких - землячка Ангеліна Калініна.

Детальніше про турнір та відео, можна подивитись в матеріалі РБК-Україна.

Хрещатик частково перекриють майже на тиждень

Рух транспорту на Хрещатику в Києві обмежать майже на тиждень через ремонт дорожнього покриття. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути.

За даними КМДА, фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття.

Китай протестував нову водневу бомбу

Китайські науковці випробували водневу бомбу, яка створює вогняну кулю з температурою понад 1000°C. Її спалах триває в 15 разів довше, ніж у звичайного тротилу.

Згідно з дослідженням, опублікованим минулого місяця, китайські дослідники успішно підірвали вибуховий пристрій на основі водню під час контрольованого польового випробування, запустивши руйнівну хімічну ланцюгову реакцію без використання ядерних матеріалів.

Прогноз погоди на новий робочий тиждень

На поточному робочому тижні в Україні буде досить тепло. Але ймовірні дощі з грозами та поступове зниження температури.

Детальніше ознайомитись з прогнозом на кожен день, можна в матеріалі РБК-Україна.