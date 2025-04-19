"30 годин замість 30 днів". Україна відповіла на заяву Кремля про "великоднє перемир’я"

Росія оголосила про тимчасове припинення вогню на період Великодня, обмеживши його 30 годинами. Проте Україна вважає, що критерієм для оцінки готовності до миру мають бути дії, а не слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

"Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Росія відмовилася", - зауважив міністр.

Він пояснив, що вже 39 днів, як російська відмова Сполученим Штатам триває.

Водночас Сибіга зауважив що за цей час московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій країні.

"Зараз (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова", - підкреслив міністр.

Він зауважив, що Росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі.

"Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", - підсумував він.