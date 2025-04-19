Україна та Росія провели великий обмін полоненими перед Великоднем

Україна та Росія провели великий обмін полоненими у переддень Великодня, 19 квітня. З російського полону звільнили 277 захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Обмін полоненими відбувся напередодні одного з найважливіших християнських свят - Великодня. Україна повернула додому 277 воїнів.

Серед тих, кого вдалося звільнити з російського полону: воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що більшість з тих, кого вдалося повернути - це молодь після 2000 року народження. Зокрема, своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебували в неволі з травня 2022 року.

Також обмін прокоментував український омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Щаслива новина для всієї країни у переддень великого свята. Сьогодні відбувся 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський зазначив, що загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини - воїнів та цивільних.

"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво", - резюмував президент.

Нагадаємо, що за день до цього видання Reuters повідомило, що Україна та РФ готують масштабний обмін полонених. За даними джерел видання, сторони готувалися до повернення близько 500 українських і російських полонених, а також 46 поранених військових.

Reuters писало, що обмін мав відбутися за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.