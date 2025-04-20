Папа Римський на Великдень згадав про "спустошену війною" Україну
Папа Римський після важкої хвороби з'явився перед вірянами на Великдень, 20 квітня. У своїй промові він згадав про Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sky News.
88-річний понтифік цього року переніс важку пневмонію. Фактично це перша його публічна поява після того, як він покинув лікарню.
Папу Франциска вивезли на балкон над входом до базиліки Святого Петра, а потім провезли в папомобілі крізь натовп вірян на площі Святого Петра.
Папа Римський сказав лише фразу: "Браття і сестри, з Великоднем!". Решту його благословення зачитав один із помічників. Понтифік у своєму зверненні закликав припинити війну в Україні та Газі.
"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру... Нехай у цьому Ювілейному році Великдень також буде гідною нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів", - йшлося у промові Папи.
Фото: Папа згадав про Україну на Великдень (Reuters)
Варто додати, що напередодні Папа Франциск зустрівся у Ватикані з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Як писали CNN та AP, Венс прибув до Ватикану після того, як Папа Римський розкритикував імміграційну політику Дональда Трампа. Він зустрічався з держсекретарем Святого Престолу кардиналом Пароліном та головою МЗС архієпископом Галлагером.
Перемир'я на Великдень
Нагадаємо, що передодні Великодня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито наказав встановити 30-годинне перемир'я - з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Президент України Володимир Зеленський погодився на режим тиші, але наголосив, що українські військові будуть відповідати дзеркально на дії російських окупантів.
Українські захисники підтвердили зменшення кількості обстрілів, але вже станом на 10:00 20 квітня РФ знову посилила обстріли. Згідно з доповіддю головкома Олександра Сирського, з 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.
Додамо, що цьогоріч християни по всьому світу відзначають день Воскресіння Хреста 20 квітня. Великдень у 2025 році разом святкують як православні християни, так і католики.
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