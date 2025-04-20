Папа Римський на Великдень згадав про "спустошену війною" Україну

Папа Римський після важкої хвороби з'явився перед вірянами на Великдень, 20 квітня. У своїй промові він згадав про Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sky News.

88-річний понтифік цього року переніс важку пневмонію. Фактично це перша його публічна поява після того, як він покинув лікарню.

Папу Франциска вивезли на балкон над входом до базиліки Святого Петра, а потім провезли в папомобілі крізь натовп вірян на площі Святого Петра.

Папа Римський сказав лише фразу: "Браття і сестри, з Великоднем!". Решту його благословення зачитав один із помічників. Понтифік у своєму зверненні закликав припинити війну в Україні та Газі.

"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру... Нехай у цьому Ювілейному році Великдень також буде гідною нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів", - йшлося у промові Папи.

Фото: Папа згадав про Україну на Великдень (Reuters)

Варто додати, що напередодні Папа Франциск зустрівся у Ватикані з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Як писали CNN та AP, Венс прибув до Ватикану після того, як Папа Римський розкритикував імміграційну політику Дональда Трампа. Він зустрічався з держсекретарем Святого Престолу кардиналом Пароліном та головою МЗС архієпископом Галлагером.