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Знову набрехав? Після заяв Путіна про "великоднє перемир'я" обстріли не припинились

Україна, Субота 19 квітня 2025 19:20
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Знову набрехав? Після заяв Путіна про "великоднє перемир'я" обстріли не припинились Фото: росіяни продовжують стріляти після оголошення "великоднього перемир'я" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Попри оголошення "великоднього перемир'я" з боку Росії, на всіх напрямках продовжуються бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Коваленко заявив, що навіть після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "великоднього перемир'я", на всіх напрямках продовжуються бойові дії. Особливо інтенсивні, за його словами, обстріли зафіксовані на сході України.

"На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше - на Сході", - наголосив він.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я", яке нібито мало б діяти з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Кремль заявив, що це перемир'я введене з гуманітарних міркувань, і наголосили, що режим тиші діятиме лише за умови його "взаємного дотримання київським режимом".

У відповідь на це, Україна застерегла, що не довіряє словам Кремля через численні порушення попередніх домовленостей з Росією.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для України важливі не слова, а конкретні дії з боку Росії, і повторив, що Київ ще в березні погодився на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я, на що Росія відмовилася.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга додав, що позиція України залишається незмінною: мир на умовах Москви не можливий без реальних дій, а не просто заяв.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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