Свята закінчаться дощами? Прогноз погоди на робочий тиждень після Великодня
На поточному робочому тижні в Україні буде досить тепло. Але ймовірні дощі з грозами та поступове зниження температури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Понеділок-вівторок, 21-22 квітня
У понеділок, 21 квітня, в Україні, практично на всій її частині, буде тепло і сонячно. Максимально вдень температура підніметься до +26 градусів - у Києві та області.
Також у низці областей буде до +25 градусів удень. Вночі температура максимально підніметься до +12 градусів, причому в північних областях, наприклад, у Сумській, Чернігівській, Харківській.
Дощі з грозами 21 квітня ймовірні в Херсонській і Запорізькій областях. Але, незважаючи на опади, у цих регіонах удень очікується до +25 і +22 градусів відповідно.
У вівторок, 22 квітня, погода буде схожою з понеділком, 21 квітня, але дощів із грозами додасться. Вони, крім Херсонської та Запорізької областей, ймовірні:
- у Львівській, Закарпатській;
- у Донецькій області та в Криму.
Вдень максимально буде до +26 - у Києві та області. А ось у Криму буде холодно, вдень не більше ніж +21 градус.
Погода в Україні 21-22 квітня (meteo.gov.ua)
Середа, 23 квітня
У середу, 23 квітня, в Україні продовжить триматися тепло, до +26 там само. Але опадів із грозами буде ще більше. А саме:
- у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській областях;
- в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму;
- у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях.
Погода в Україні 23 квітня (meteo.gov.ua)
Четвер, 24 квітня
У четвер, 24 квітня, в Україні трохи почне спадати температура. У більшості регіонів очікується тепла погода. Місцями в Миколаївській області ймовірні до +26 градусів.
Але в деяких регіонах температура почне знижуватися, наприклад на Одещині буде не більше +21, а в західних - +22...+23 градусів.
Додамо, що дощі з грозами "перекачують" у західні регіони, включно з Житомирською та Хмельницькою областями.
Погода в Україні 24 квітня (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 25 квітня
У п'ятницю, 25 квітня, в Україні дощі з грозами ймовірні в більшості регіонів, крім:
- Харківської, Полтавської, Дніпропетровської;
- Черкаській, Кіровоградській;
- Миколаївській, Одеській.
У більшості регіонів буде досить тепло, в межах +23, +24 градусів вдень, хоча, наприклад, у Львівській області вдень очікується не більше +20 градусів.
Як бачимо, 25 квітня температура повітря продовжить знижуватися.
Погода в Україні 25 квітня (meteo.gov.ua)
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