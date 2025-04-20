Свята закінчаться дощами? Прогноз погоди на робочий тиждень після Великодня

На поточному робочому тижні в Україні буде досить тепло. Але ймовірні дощі з грозами та поступове зниження температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок-вівторок, 21-22 квітня

У понеділок, 21 квітня, в Україні, практично на всій її частині, буде тепло і сонячно. Максимально вдень температура підніметься до +26 градусів - у Києві та області.

Також у низці областей буде до +25 градусів удень. Вночі температура максимально підніметься до +12 градусів, причому в північних областях, наприклад, у Сумській, Чернігівській, Харківській.

Дощі з грозами 21 квітня ймовірні в Херсонській і Запорізькій областях. Але, незважаючи на опади, у цих регіонах удень очікується до +25 і +22 градусів відповідно.

У вівторок, 22 квітня, погода буде схожою з понеділком, 21 квітня, але дощів із грозами додасться. Вони, крім Херсонської та Запорізької областей, ймовірні:

у Львівській, Закарпатській;

у Донецькій області та в Криму.

Вдень максимально буде до +26 - у Києві та області. А ось у Криму буде холодно, вдень не більше ніж +21 градус.

Погода в Україні 21-22 квітня (meteo.gov.ua)

Середа, 23 квітня

У середу, 23 квітня, в Україні продовжить триматися тепло, до +26 там само. Але опадів із грозами буде ще більше. А саме:

у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській областях;

в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму;

у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях.



Погода в Україні 23 квітня (meteo.gov.ua)

Четвер, 24 квітня

У четвер, 24 квітня, в Україні трохи почне спадати температура. У більшості регіонів очікується тепла погода. Місцями в Миколаївській області ймовірні до +26 градусів.

Але в деяких регіонах температура почне знижуватися, наприклад на Одещині буде не більше +21, а в західних - +22...+23 градусів.

Додамо, що дощі з грозами "перекачують" у західні регіони, включно з Житомирською та Хмельницькою областями.

Погода в Україні 24 квітня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 25 квітня

У п'ятницю, 25 квітня, в Україні дощі з грозами ймовірні в більшості регіонів, крім:

Харківської, Полтавської, Дніпропетровської;

Черкаській, Кіровоградській;

Миколаївській, Одеській.

У більшості регіонів буде досить тепло, в межах +23, +24 градусів вдень, хоча, наприклад, у Львівській області вдень очікується не більше +20 градусів.

Як бачимо, 25 квітня температура повітря продовжить знижуватися.

Погода в Україні 25 квітня (meteo.gov.ua)