Ремонт на головній вулиці столиці: Хрещатик частково перекриють майже на тиждень

Рух транспорту на Хрещатику в Києві обмежать майже на тиждень через ремонт дорожнього покриття. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"Просимо враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали в КМДА.

"Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка", - пояснили в КМДА.

Обмеження руху в Києві

Нагадаємо, що раніше цього місяця у центрі Києва частково перекрили підземні переходи на три дні. Детальніше про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

До того ж не так давно в Києві вже обмежували рух транспорту Хрещатиком.

Зауважимо також, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

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