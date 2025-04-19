"Великоднє перемир’я" від Путіна: Росія озвучила вимоги до України

Росія заявила про введення режиму припинення вогню на Великдень із 19 по 21 квітня. Однак "великоднє перемир’я" діятиме лише за однієї умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Російської Федерації.

Як заявили в Міноборони РФ, відповідно до рішення російського диктатора Володимира Путіна, командувач Об'єднаного угруповання військ генерал армії Валерій Герасимов напередодні православного свята Великодня віддав вказівки всім командувачам угруповань у зоні спеціальної військової операції щодо припинення вогню та ведення бойових дій. Припинення бойових дій триватиме з 18-ї години московського часу 19 квітня до нульової години 21 квітня. "Режим припинення вогню вводиться в гуманітарних цілях і буде дотримуватися російським Об'єднаним угрупованням військ за умови його взаємного дотримання київським режимом", - заявили в Міноборони Росії.