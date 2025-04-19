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"Великоднє перемир’я" від Путіна: Росія озвучила вимоги до України

Росія, Субота 19 квітня 2025 17:37
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"Великоднє перемир’я" від Путіна: Росія озвучила вимоги до України Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія заявила про введення режиму припинення вогню на Великдень із 19 по 21 квітня. Однак "великоднє перемир’я" діятиме лише за однієї умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Російської Федерації.

Як заявили в Міноборони РФ, відповідно до рішення російського диктатора Володимира Путіна, командувач Об'єднаного угруповання військ генерал армії Валерій Герасимов напередодні православного свята Великодня віддав вказівки всім командувачам угруповань у зоні спеціальної військової операції щодо припинення вогню та ведення бойових дій.

Припинення бойових дій триватиме з 18-ї години московського часу 19 квітня до нульової години 21 квітня.

"Режим припинення вогню вводиться в гуманітарних цілях і буде дотримуватися російським Об'єднаним угрупованням військ за умови його взаємного дотримання київським режимом", - заявили в Міноборони Росії.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що раніше сьогодні російський диктатор оголосив про "великоднє перемир'я". Згідно з його заявою, Росія нібито готова призупинити на цей час всі бойові дії.

Згідно з цим дане "перемир'я" мало б тривати 30 годин, і завершитись з настанням понеділка.

На цю заяву від Путіна відреагував керівник Центру протидії дезінформації в Україні Андрій Коваленко.

"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню?", - сказав він.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що заява по "великоднє перемир'я" була озвучена Путіним близько 16:50, а вже о 17:10 в Києві та частині України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів.

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