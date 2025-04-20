США хочуть продовження "великоднього перемир'я" між Україною та РФ
США висловили підтримку потенційному продовженню режиму припинення вогню в Україні після Великодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі одноденного пасхального припинення вогню, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.
Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. І наголосив, що США, як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню в Україні.
"Оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб він продовжився після неділі", - наголосив він.
"Великоднє перемир'я" Путіна
Нагадаємо, що вчора, 19 квітня 2025 року російський диктатор Володимир Путін оголосив про 30-годинне "великоднє перемир'я" в Україні, яке мало тривати з 18:00 за московським часом до півночі 20 квітня.
Українські офіційні особи, зокрема президент Володимир Зеленський, відразу висловили скептицизм щодо цієї ініціативи. Як виявилось, бойові дії продовжувалися майже одразу після оголошення перемир'я, зокрема на сході країни.
Крім того, за словами Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України, Росія використовує тактику інформаційної операції, яка полягає в оголошенні про готовність до припинення вогню.
Вже сьогодні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що продовження Великоднього перемир'я не планується. Це свідчить про відсутність реальної готовності Росії до тривалого припинення вогню.
Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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