Україна вимагає вибачень від Fox News за "російський" Київ в ефірі

Fox News показав Київ як частину Росії під час трансляції Пасхи. Україна вимагає офіційних вибачень за цю помилку.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у сомережі Х , повідомляє РБК-Україна .

Міністерство закордонних справ України закликає американський телеканал Fox News вибачитися за інцидент, під час якого Київ був позначений як частина Росії в ефірі.

Скандальна ситуація сталася під час трансляції пасхального богослужіння, коли в титрах з’явився напис: "Пасхальне богослужіння: Київ, Росія".

"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, мають бути вибачення і розслідування того, хто припустився помилки", - прокоментував інцидент Тихий.