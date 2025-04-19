Зеленський про "великоднє перемир’я" РФ: Путін грає з життями людей

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я". Проте в небі над Україною досі фіксують російські ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", - підсумував він.

Він пояснив, що наразі українська протиповітряна оборона та авіація вже почали працювати на захист.

"Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей - зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони", - зауважив Зеленський.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін заявив про запровадження так званого "великоднього перемир’я". За його наказом усі бойові дії з боку Росії мають бути зупинені з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

У Кремлі наголосили, що режим тиші діятиме лише за умови його "взаємного дотримання київським режимом", фактично покладаючи відповідальність за зрив перемир’я на Україну.

Однак невдовзі після цієї заяви частину території України, включно з Києвом, накрила повітряна тривога.

У небі зафіксували ворожі ударні дрони типу "Шахед", а українська ППО та авіація негайно розпочали роботу по цілях.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.