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Fox News транслював Великдень з Москви та зробив Київ "російським"

Неділя 20 квітня 2025 10:32
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Fox News транслював Великдень з Москви та зробив Київ "російським" Фото: Fox News на Великдень зобразив Київ як частину Росії (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Американський телеканал Fox News показав пасхальне богослужіння з Москви за участі Путіна. Пізніше на екрані Київ позначили як частину Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Американський телеканал Fox News у Великдень транслював богослужіння з Храму Христа Спасителя в Москві, де був присутній російський диктатор Володимир Путін.

У трансляції також показали Великоднє богослужіння з Києва, однак згодом назвали його частиною Росії.

Fox News транслював Великдень з Москви та зробив Київ &quot;російським&quot;Фото: трансляція Fox News

Протягом кількох годин Fox News показував церемонію в Москві, де крім Путіна також був присутній мер міста Сергій Собянін.

Главу РПЦ патріарха Кирила дали в ефір зі зверненням до росіян, у якому він закликав до "єдності історичної Русі" й "миру", який нібито має охопити простори, що отримали "благодать у київській купелі хрещення".

На екрані паралельно в невеликому віконці транслювалося богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві - осередку Православної церкви України.

Fox News транслював Великдень з Москви та зробив Київ &quot;російським&quot;Фото: трансляція Fox News

Спочатку відео мало правильний підпис: "Пасхальне богослужіння: Київ, Україна".

Однак після перерви в ефірі Fox News повернув трансляцію з підписом: "Пасхальне богослужіння: Київ, Росія".

Раніше ми розповідали, що РПЦ пропонує Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію "Священної війни".

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