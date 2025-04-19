Путін оголосив нібито "великоднє перемир'я": як реагують в Україні
Російський диктатор Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я". Російська сторона нібито готова призупинити на деякий час всі бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора.
Під час зустрічі в Кремлі Путін заслухав доповідь начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова про ситуацію на лінії бойового зіткнення і повідомив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.
"Керуючись гуманітарними міркуваннями, сьогодні з 18-ї години до нульової години з неділі на понеділок російська сторона оголошує великоднє перемир'я", - заявив диктатор.
Він пояснив, що на цей період має бути зупинено всі бойові дії з боку Росії.
"Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад. При цьому наші війська мають бути готовими до відбиття можливих порушень перемир'я і провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій", - додав він.
Реакція України на "великоднє перемир'я" Путіна
Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що це "перемир'я" триватиме лише 30 годин.
"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як ми пропонували ще з 11 березня?", - сказав він.
Повне припинення вогню в Україні
Зауважимо, що цього року за посередництва США Україна і Росія домовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" мало набути чинності 25 березня.
Проте Росія порушила всі домовленості завдавши ударів по українських об'єктах енергосистеми.
Зауважимо, що у Саудівській Аравії вже відбулося два раунди переговорів представників України та США, а також Вашингтона з Москвою.
Детальніше про те, що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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