У Путіна зробили заяву про "великоднє перемир'я"

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Що передувало і чи було "перемир'я" в Україні

Нагадаємо, вчора глава Кремля Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я" з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Він заявив, що віддав наказ про припинення всіх бойових дій.

У відповідь президент Володимир Зеленський погодився на перемир'я і зазначив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо будуть порушення з боку РФ. Також український лідер неодноразово закликав Путіна продовжити перемир'я і після 20 квітня. Зокрема, почати з 30-ти денного повного припинення вогню.

У результаті бойові дії на фронті все ж тривали, хоч і трохи менше. Водночас фіксувалося зменшення кількості обстрілів.

При цьому, незважаючи на ситуацію на фронті, ніч в Україні пройшла абсолютно спокійно. У жодній області не було жодної тривоги.

Станом на 16:00 сьогоднішнього дня, і за даними Генштабу ЗСУ, а також згідно із заявами Володимира Зеленського - Росія продовжує бойові дії, порушуючи оголошене "перемир'я". Також армія РФ збільшує застосування важкого озброєння.

Ба більше, на Торецькому напрямку серед українських військових є загиблі. Зеленський у відповідь на це пообіцяв помститися, знову згадавши про застосування дзеркальних дій.

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