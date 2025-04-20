Грандіозне повернення: Світоліна виборола перший трофей за два роки (відео)
Українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфувала на турнірі WTA 250 у французькому Руані. Це її перший титул за останні два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
"Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею ґрунтового турніру серії WTA 250, що проходив у французькому Руані", - повідомили в комітеті.
Як відомо, на шляху до тріумфу Світоліна не програла жодного сету та здолала чотирьох суперниць, серед яких - співвітчизниця Ангеліна Калініна.
У фіналі українка зійшлася з сербською тенісисткою Ольгою Данілович. Матч видався напруженим, однак Еліна здобула впевнену перемогу з рахунком 6:4, 7:6 (10:8).
Цей титул став для Світоліної першим за останні два сезони та 18-м у професійній кар’єрі. Востаннє вона перемагала у 2023 році на турнірі в Страсбурзі.
Здобутки Світоліної в спорті
Зауважимо, що на цей момент Світоліна - найтитулованіша тенісистка в історії України та бронзова призерка Олімпійських ігор.
Нагадаємо, що раніше цього місяця Світоліна вперше в історії вивела українську команду в фінал Кубка Біллі Джин Кінг.
Варто також зазначити, що епізод матчу третього кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу між українкою Еліною Світоліною та італійкою Жасмін Паоліні потрапив до числа найкращих на турнірі за версією спортивної телемережі Eurosport.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.