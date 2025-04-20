Грандіозне повернення: Світоліна виборола перший трофей за два роки (відео)

Українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфувала на турнірі WTA 250 у французькому Руані. Це її перший титул за останні два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

"Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею ґрунтового турніру серії WTA 250, що проходив у французькому Руані", - повідомили в комітеті.

Як відомо, на шляху до тріумфу Світоліна не програла жодного сету та здолала чотирьох суперниць, серед яких - співвітчизниця Ангеліна Калініна.

У фіналі українка зійшлася з сербською тенісисткою Ольгою Данілович. Матч видався напруженим, однак Еліна здобула впевнену перемогу з рахунком 6:4, 7:6 (10:8).

Цей титул став для Світоліної першим за останні два сезони та 18-м у професійній кар’єрі. Востаннє вона перемагала у 2023 році на турнірі в Страсбурзі.