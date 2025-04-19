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Росія вдарила по багатоповерхівці в Херсоні: почалась пожежа (відео)

Херсон, Субота 19 квітня 2025 19:52
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Росія вдарила по багатоповерхівці в Херсоні: почалась пожежа (відео) Фото: Росія вдарила по багатоповерхівці в Херсоні (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові знову атакували цивільну інфраструктуру Херсону. Цього разу під ударом опинилась багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака та місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих, сьогодні, 19 квітня російські військові атакували дронами багатоповерховий будинок у Херсоні. Унаслідок атаки спалахнули пожежі у щонайменше шести квартирах.

Інформації про постраждалих внаслідок удару наразі немає.

Місцеві Telegram-канали також пишуть, що за інформацією начальника групи звʼязків з громадськістю угрупування “Херсон” Руслана Михайлевського, дронова атака сталася близько 17-ї години вечора. Відомо, що на місце пожежі було направлено рятувальників.

Водночас Єрмак вже відреагував на російський удар по місту.

"Росіяни постійно б‘ють по цивільних в Херсоні", - заявив він.

Зауважимо, що офіційної інформації щодо часу, коли окупанти здійснили удар по Херсону немає, однак інформація в пабліках з'явилась вже після 18:00.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 квітня, оголосив про "великоднє перемир'я". За даними глави Кремля, вони нібито мало б діяти з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Кремль заявив, що це перемир'я введене з гуманітарних міркувань, і наголосив, що режим тиші діятиме лише за умови його "взаємного дотримання київським режимом".

У відповідь на це, Україна застерегла, що не довіряє словам Кремля через численні порушення попередніх домовленостей з Росією. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для України важливі не слова, а конкретні дії з боку Росії.

А тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга додав, що позиція України залишається незмінною.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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