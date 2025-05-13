Україна ратифікувала угоду з США, а Зеленський готовий зустрітись Путіним: новини за 12 травня

Війна Росії проти України

В уряді Мерца підтвердили: секретність Німеччини щодо зброї Україні стосуватиметься і потенційних поставок Taurus.

Російський дрон у передмісті Сум атакував автівку енергетиків, загинула одна людина, ще троє - поранені.

Польща закриває генконсульство РФ у Кракові після підпалу ТЦ "Маривільська"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирішив відкликати свою згоду на роботу консульства Російської Федерації в Кракові. Це сталося після того, як Польща отримала докази того, що російські спецслужби причетні до підпалу ТЦ "Маривільська" у Варшаві.

Зеленський вперше поговорив з Папою Римським Левом XIV

Президент України говорив з понтифіком про тисячі депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин. Також Зеленський поінформував Папу про домовленість України та партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

"Підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали", - написав Зеленський та додав, що запросив Папу Римського відвідати Україну.

Підлітки знімали на відео, але не допомогли: у Дніпрі в кар’єрі потонув чоловік

Напередодні соціальними мережами поширилися відео, як підлітки знімають чоловіка, який тоне на кар'єрі на Червоному Камені в місті Дніпро. На опублікованих в роликах можна побачити, що підлітки дивилися як тоне чоловік, але не допомогли йому та не повідомили в ДСНС та поліцію. У підсумку чоловік потонув.

Наразі, як повідомили РБК-Україна в Нацполіції, правоохоронці встановлюють підлітків, які на мобільний телефон знімали чоловіка у водоймі кар'єру. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 ККУ (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Кремль зухвало відповів на ультиматуми про 30-денне перемир’я

Прокремлівські ЗМІ цитують речника Путіна Дмитра Пєскова, який, як пишуть пропагандисти, відреагував на погрози європейських країн запровадити додаткові санкції проти РФ у разі, якщо 12 травня вона не погодиться на 30-денне припинення вогню. Пєсков натомість зухвало заявив, що з РФ, мовляв, "розмовляти ультиматумами не можна".

"Така мова ультиматумів, вона для Росії неприйнятна, вона не підходить. З Росією не можна розмовляти такою мовою", - сказав Пєсков та додав, що росіяни "готові до переговорів у Стамбулі без попередніх умов", таким чином, він фактично відкинув пропозицію України та партнерів розпочати тридцятиденну тишу.

Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску

За даними прикордонників, з 16:00 за київським часом польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі з РФ у Стамбулі

За словами президента України, така зустріч може допомогти у завершенні війни.

"Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою", - зазначив він.

У Лондоні викрили шпигуна Кремля: агента РФ засудили майже до 11 років

Засуджений 47-річний Орлін Русєв отримав 10 років і 8 місяців ув’язнення. У суді він визнав свою провину в змові з метою шпигунства на користь Росії.

Провину Русєва було доказано після того, як поліція виявила тисячі повідомлень між ним і втікачем Ян Марсалеком - колишнім топменеджером компанії Wirecard, який координував дії групи болгарських громадян з-за кордону.

Зеленський чекає Трампа на переговорах із Путіним: "Багато можемо змінити"

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею участі президента США Дональда Трампа в можливих переговорах України та Росії у Стамбулі.

Голова держави відреагував на заяву Трампа про те, що він може поїхати до Стамбула на переговори України та Росії. За словами Зеленського, це дуже важливі слова.

Масштабний збій електрики паралізував лондонське метро: що відомо

У Лондоні 12 травня стався збій в енергосистемі. Аварія спричинила серйозні проблеми у столичному метрополітені: кілька ліній були призупинені, а станції змушені були зачинитися.

Внаслідок аварії щонайменше три гілки метро були повністю зупинені, ще на шістьох відбулися значні затримки або частково зупинилася робота.

В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення: що відомо

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України працює над проєктом постанови Кабінету міністрів про створення реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ).

За словами директора департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки адміністрації Держспецзв’язку Ігоря Стельника, питання ворожого софту в Україні "дуже болюче".

Україна ратифікувала угоду з США: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів.

Документ був схвалений Верховною Радою на засіданні у четвер, 8 травня. "За" віддали свої голоси 338 народних депутатів.