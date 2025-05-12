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У Лондоні викрили шпигуна Кремля: агента РФ засудили майже до 11 років

Понеділок 12 травня 2025 19:46
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У Лондоні викрили шпигуна Кремля: агента РФ засудили майже до 11 років Фото: агент РФ в Британії отримав майже 11 років тюрми (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Суд Лондона сьогодні засудив майже до 11 років тюрми лідера шпигунської мережі, яка діяла у Великій Британії й працювала на Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, засуджений 47-річний Орлін Русєв отримав 10 років і 8 місяців ув’язнення. У суді він визнав свою провину в змові з метою шпигунства на користь Росії.

Провину Русєва було доказано після того, як поліція виявила тисячі повідомлень між ним і втікачем Ян Марсалеком - колишнім топменеджером компанії Wirecard, який координував дії групи болгарських громадян з-за кордону.

Суддя Ніколас Хілліард заявив, що діяльність Русєва становила серйозну загрозу національній безпеці Великої Британії.

Діяльність шпигунської організації

Як зазначає Reuters, Русєв - один із шести болгар, засуджених за участь у шпигунській мережі, яка займалася стеженням за журналістами, опозиціонерами та українськими військовими, яких навчали на американській базі в Німеччині.

Його заступник, 44-річний Бісер Джамбазов, отримав 10 років і 2 місяці в’язниці. Ще один підозрюваний - Іван Стоянов, - також визнав провину.

Прокуратура Британії зазначила, що мережа діяла не безпосередньо під керівництвом російської розвідки, а працювала переважно за гроші.

Російське посольство в Лондоні не прокоментувало справу, хоча Кремль традиційно відкидає звинувачення у шпигунстві.

Справа Марсалека

Нагадаємо, Ян Марсалек, з яким пов'язують Русєва, був топ-менеджером німецької платіжної компанії Wirecard і, на думку західних спецслужб, агентом російської розвідки.

У 2020 році Wirecard оголосила про банкрутство. З'ясувалося, що з її рахунків зникло 1,9 мільярда євро. Після цього зник і Марсалек. Він приватним літаком відлетів з Австрії до Білорусі, а потім до Росії, де, ймовірно, живе і зараз, вже під іншим ім'ям і під захистом ФСБ.

Європейські спецслужби вважають, що Марсалек використав компанію для незаконної допомоги Генштабу РФ і Службі зовнішньої розвідки Росії, щоб переводити гроші для фінансування секретних операцій РФ по всьому світу.

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