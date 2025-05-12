У Лондоні викрили шпигуна Кремля: агента РФ засудили майже до 11 років

Суд Лондона сьогодні засудив майже до 11 років тюрми лідера шпигунської мережі, яка діяла у Великій Британії й працювала на Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією видання, засуджений 47-річний Орлін Русєв отримав 10 років і 8 місяців ув’язнення. У суді він визнав свою провину в змові з метою шпигунства на користь Росії.

Провину Русєва було доказано після того, як поліція виявила тисячі повідомлень між ним і втікачем Ян Марсалеком - колишнім топменеджером компанії Wirecard, який координував дії групи болгарських громадян з-за кордону.

Суддя Ніколас Хілліард заявив, що діяльність Русєва становила серйозну загрозу національній безпеці Великої Британії.

Діяльність шпигунської організації

Як зазначає Reuters, Русєв - один із шести болгар, засуджених за участь у шпигунській мережі, яка займалася стеженням за журналістами, опозиціонерами та українськими військовими, яких навчали на американській базі в Німеччині.

Його заступник, 44-річний Бісер Джамбазов, отримав 10 років і 2 місяці в’язниці. Ще один підозрюваний - Іван Стоянов, - також визнав провину.

Прокуратура Британії зазначила, що мережа діяла не безпосередньо під керівництвом російської розвідки, а працювала переважно за гроші.

Російське посольство в Лондоні не прокоментувало справу, хоча Кремль традиційно відкидає звинувачення у шпигунстві.