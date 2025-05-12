Польща закриває генконсульство РФ у Кракові після підпалу ТЦ "Маривільська"

Польща відкликає згоду на діяльність російського консульства в Кракові через причетність спецслужб РФ до підпалу торгового центру "Маривільська" у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tvn24.pl.

Відповідне рішення оголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"У зв'язку з доказами того, що саме російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на роботу консульства Російської Федерації в Кракові", - заявив Сікорський.

У спільній заяві міністра юстиції Адама Боднара і міністра внутрішніх справ Томаша Семоняка , оприлюдненій у неділю, йдеться про те, що пожежа була частиною скоординованої операції, організованої російськими спецслужбами.

"Ми маємо глибокі знання про порядок і хід підпалу, а також про те, як його документують злочинці. Їх діяльність організовувала та скеровувала встановлена особа, яка проживає на території Російської Федерації. Деякі зі зловмисників вже перебувають під вартою, інші встановлені та перебувають у розшуку",- йдеться у повідомленні польської сторони.