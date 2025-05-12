Польща закриває генконсульство РФ у Кракові після підпалу ТЦ "Маривільська"
Польща відкликає згоду на діяльність російського консульства в Кракові через причетність спецслужб РФ до підпалу торгового центру "Маривільська" у Варшаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tvn24.pl.
Відповідне рішення оголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"У зв'язку з доказами того, що саме російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на роботу консульства Російської Федерації в Кракові", - заявив Сікорський.
У спільній заяві міністра юстиції Адама Боднара і міністра внутрішніх справ Томаша Семоняка , оприлюдненій у неділю, йдеться про те, що пожежа була частиною скоординованої операції, організованої російськими спецслужбами.
"Ми маємо глибокі знання про порядок і хід підпалу, а також про те, як його документують злочинці. Їх діяльність організовувала та скеровувала встановлена особа, яка проживає на території Російської Федерації. Деякі зі зловмисників вже перебувають під вартою, інші встановлені та перебувають у розшуку",- йдеться у повідомленні польської сторони.
Підпал ТЦ у Варшаві
Нагадаємо, що масштабна пожежа в ТЦ "Маривільська" сталася 12 травня 2024 року. Вогонь повністю знищив торговельну зону, де розміщувалося близько 1,4 тисячі магазинів і працювало понад 700 підприємців.
Розслідування встановило, що займання не було випадковістю - слідчі дійшли висновку, що це був підпал.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше прямо звинуватив Москву в організації підпалу торговельного об'єкта. За його словами, польські спецслужби мають дані, що вказують на участь російських агентів.
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