В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення: що відомо
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України працює над проєктом постанови Кабінету міністрів про створення реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.
За словами директора департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки адміністрації Держспецзв’язку Ігоря Стельника, питання ворожого софту в Україні "дуже болюче".
"Постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди", - зазначив він.
За його словами, незважаючи на рішення Ради національної безпеки та оборони України, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися обмежувальні заходи (санкції), з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення.
Вирішити цю проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ. Він зобов’язав державні органи використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ.
"Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота", - додав Стельник.
В Україні готуються заборонити російські програми та ресурси
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді пропонують посилити цифрову безпеку й захист України від кібератак - шляхом обмеження використання російських цифрових продуктів і заборони доступу до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.
Йдеться, зокрема, про заборону поширення та використання на території України юридичним особам програмних продуктів або їх складових - якщо вони:
- походять з підсанкційної держави (якщо суб'єктом авторського права є іноземні юридичні чи фізичні особи з країни-агресора)
- були створені розробником (фізичною особою), який є резидентом такої держави
- були створені юридичною особою, частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави
- були створені особами (або компаніями), що перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність
- були створені особами (або компаніями), які перебувають під санкціями
- були створені з використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів або їх складників, на які поширюються санкції
Крім того, у проєкті закону йдеться про заборону доступу до:
- електронних інформаційних ресурсів в інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси);
- електронних комунікаційних мереж;
- електронних комунікаційних систем;
- інформаційних систем;
- інформаційно-комунікаційних систем.
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