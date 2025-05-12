В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення: що відомо

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України працює над проєктом постанови Кабінету міністрів про створення реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

За словами директора департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки адміністрації Держспецзв’язку Ігоря Стельника, питання ворожого софту в Україні "дуже болюче".

"Постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди", - зазначив він.

За його словами, незважаючи на рішення Ради національної безпеки та оборони України, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися обмежувальні заходи (санкції), з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення.

Вирішити цю проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ. Він зобов’язав державні органи використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ.

"Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота", - додав Стельник.