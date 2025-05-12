Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску

Польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні Польщі та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Станом на 16:40, за київським часом, рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" було призупинено. Водіїв просять врахувати цю інформацію.

Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

За даними прикордонників, з 16:00 за київським часом польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Протести польських фермерів та блокада кордону

У 2023 році на кордоні між Україною та Польщею розпочалася перша хвиля блокад. Польські протестувальники вимагали повернення системи видачі дозволів для українських вантажоперевізників. Ці акції призвели до суттєвих перебоїв у логістиці, зокрема в аграрному секторі.

Після низки перемовин між Києвом і Варшавою у квітні 2024 року вантажний рух через кордон вдалося частково відновити. Втім, польські фермери згодом ще кілька разів відновлювали блокування.

Детальніше про те, що наразі відбувається у відносинах між Україною та Польщею - в матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Сьогодні прикордонники вже попереджали, що рух вантажівок через пункт пропуску між Україною та Польщею "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим.

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