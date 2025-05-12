ua en ru
Пн, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску

Понеділок 12 травня 2025 17:23
UA EN RU
Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску Архівне фото: протесту біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні Польщі та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, з 16:00 за київським часом польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

Станом на 16:40, за київським часом, рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" було призупинено. Водіїв просять врахувати цю інформацію.

Протести польських фермерів та блокада кордону

У 2023 році на кордоні між Україною та Польщею розпочалася перша хвиля блокад. Польські протестувальники вимагали повернення системи видачі дозволів для українських вантажоперевізників. Ці акції призвели до суттєвих перебоїв у логістиці, зокрема в аграрному секторі.

Після низки перемовин між Києвом і Варшавою у квітні 2024 року вантажний рух через кордон вдалося частково відновити. Втім, польські фермери згодом ще кілька разів відновлювали блокування.

Детальніше про те, що наразі відбувається у відносинах між Україною та Польщею - в матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Сьогодні прикордонники вже попереджали, що рух вантажівок через пункт пропуску між Україною та Польщею "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Кордон з Україною Державна прикордонна служба Польща
    NEWS
    Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску
    Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску
    DAILY
    Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу
    Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу