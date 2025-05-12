Зеленський та Ердоган обговорили план потенційної зустрічі з Путіним у Туреччині
Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони обговорили майбутні перемовини України та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Telegram та видання Haberturk.
Що сказав Зеленський
За його словами, вони обговорили з Ердоганом ключові деталі зустрічі України та Росії в Туреччині. Він подякував за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії.
Зеленський зауважив, що наразі важливою є необхідність припинення вогню. Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.
"Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою. Домовилися з президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був", - розповів Зеленський.
Що сказав Ердоган
За словами президента Туреччини, він підтримує прагнення до закінчення війни.
"Туреччина стала країною, чиє посередництво затребуване. На цьому етапі Росія-Україна-Америка і Європа згодні провести переговори", - сказав Ердоган.
За його словами, Туреччина - єдина країна, яка завоювала довіру всіх сторін.
"Ми заявили, що готові зробити свій внесок у ці переговори і що будемо раді прийняти їх у себе. Ми бачимо, що завдяки останнім контактам відкрилося нове вікно можливостей. Ми сподіваємося, що можливість, використана цього разу, не буде втрачена", - розповів Ердоган.
Пропозиція Путіна про переговори в Туреччині
У ніч на 11 травня Володимир Путін під час прес-конференції відмовився прийняти ініціативу України, США та держав "коаліції рішучих" щодо припинення вогню з 12 травня. Замість цього він запропонував відновити перемовини у Стамбулі, з того моменту, на якому вони були зупинені у 2022 році.
Реакція світових лідерів на цю пропозицію була здебільшого критичною - більшість переконана, що Путін намагається виграти час і продовжити агресію. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до переговорів, однак за умови, що Росія дотримається припинення вогню, починаючи з 12 травня.
Водночас, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Путін, пропонуючи переговори в Стамбулі, хоче виграти час, а глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що "Путін хоче продовжувати стріляти".
При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що можлива зустріч України та Росії в четвер, 15 травня, має привести до хороших результатів. У відповідь на це Зеленський заявив, що підтримує ідею участі президента США Дональда Трампа в можливих переговорах України та Росії у Стамбулі.
Детальніше про що говорили Україна та РФ у Стамбулі у 2022 році - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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