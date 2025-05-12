Зеленський провів першу розмову з новобраним Папою Римським: про що говорили
Президент Володимир Зеленський, сьогодні, 12 травня, вперше переговорив з новобраним Папою Римським Левом XIV. Серед порушених питань була незаконна депортація Росією українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.
Як відзначив Зеленський, розмова з новообраним Папою Римським була теплою та предметною. Він подякував йому за підтримку України та заклик до справедливого й тривалого миру для України, а також звільнення полонених.
У тому ж числі президент та Лев XIV говорили про незаконну депортацією Російською Федерацією (РФ) українських дітей. Київ, як відзначив Зеленський, розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому.
Зокрема Зеленський проінформував Папу Римського про те, що відсьогодні має розпочатись повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Також підтвердив готовність Києва до подальших переговорів у будь-якому форматі, оскільки бажає завершити війну та розраховує на дзеркальну поведінку з боку Росії.
"Запросив його святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом", - відзначив Зеленський.
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
7 травня кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав з метою обрання нового Папи Римського. Перша спроба виявилась безрезультативною, але вже наступного вечора над Сикстинською капелою з'явився білий дим.
Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево, який узяв собі папське ім'я Лев XIV. Це перший в історії Папа Римський, який є громадянином Сполучених Штатів Америки (США).
В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про нового Папу Римського.
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