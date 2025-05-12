Німеччина більше не коментуватиме плани щодо постачання Taurus Україні

Уряд Німеччини обмежить інформацію щодо постачання військової допомоги Україні. Це ж стосується й планів щодо передачі ракет Taurus.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.