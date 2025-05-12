Німеччина більше не коментуватиме плани щодо постачання Taurus Україні
Уряд Німеччини обмежить інформацію щодо постачання військової допомоги Україні. Це ж стосується й планів щодо передачі ракет Taurus.
Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Корнеліус послався на бажання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца "менше говорити про окремі системи озброєнь".
"Ми також не будемо більше коментувати будь-які плани щодо постачання крилатих ракет Taurus", - наголосив речник німецького уряду.
Він зазначив, що інші європейські уряди поводяться подібним чином, при цьому Міністерство оборони посилається на тактичні причини для більшої стриманості.
"Інформація про те, яку зброю і боєприпаси ми постачаємо, повинна залишатися відкритою. Ситуація відрізняється, коли йдеться про такі деталі, як кількість певних ракет. Ця інформація не настільки важлива для громадськості, але російський агресор може зробити з неї висновки", - пояснив Корнеліус.
Німеччина засекречує постачання зброї Україні
Нагадаємо, днями німецькі ЗМІ повідомили, що новий уряд Німеччини нібито вирішив засекретити постачання зброї в Україну. До цього, під час роботи канцелярії Олафа Шольца, всі дані про допомогу Україні були відкритими та розміщувалися в інтернеті.
Пізніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Німеччина й надалі продовжить військову підтримку Україні, однак майбутні рішення не є предметом публічних обговорень.
Варто зазначити, що раніше Мерц заявляв, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.
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