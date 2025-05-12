Зеленський чекає Трампа на переговорах із Путіним: "Багато можемо змінити"

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею участі президента США Дональда Трампа в можливих переговорах України та Росії у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram .

Голова держави відреагував на заяву Трампа про те, що він може поїхати до Стамбула на переговори України та Росії. За словами Зеленського, це дуже важливі слова.

Президент України нагадав, що він підтримав Трампа з ідеєю про повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, щоб дати основу дипломатії. Україна хоче цього і готова забезпечити тишу.

Також Зеленський додав, що він підтримав Трампа з ідеєю прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Він запевнив, що буде в Туреччині та сподівається, що росіяни не проігнорують зустріч.

"Звичайно, всі ми в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами - на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган "може прийняти зустріч на найвищому рівні".