Масштабний збій електрики паралізував лондонське метро: що відомо

У Лондоні 12 травня стався збій в енергосистемі. Аварія спричинила серйозні проблеми у столичному метрополітені: кілька ліній були призупинені, а станції змушені були зачинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

Як повідомила транспортна служба Transport for London (TfL), аварія сталася внаслідок проблем на національній електромережі.

Інцидент стався приблизно о 14:30 за місцевим часом, і одразу кілька головних станцій лондонського метрополітену були закриті.

Згідно з даними TfL, внаслідок аварії щонайменше три гілки метро були повністю зупинені, ще на шістьох відбулися значні затримки або частково зупинилася робота.

У транспортній службі додали, що деякі пасажири могли короткочасно застрягти в тунелях під час збою.

Причина аварії

Фахівці пояснили, що в центрі Лондона стався "технічний збій" на лінії електропередачі, який спричинив просідання напруги, що і стало причиною аварії. Збій усунули протягом кількох секунд, однак він викликав короткочасне припинення подачі струму і навіть невелику пожежу, яку вдалося швидко загасити.

"Через короткочасне відключення живлення кілька ліній тимчасово втратили електропостачання. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повністю відновити роботу мережі", - заявила головна операційна директорка TfL Клер Манн.

До 17:00 деякі станції метро вже знову відкрили. Натомість фунікулер над Темзою залишався закритим.