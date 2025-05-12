Масштабний збій електрики паралізував лондонське метро: що відомо
У Лондоні 12 травня стався збій в енергосистемі. Аварія спричинила серйозні проблеми у столичному метрополітені: кілька ліній були призупинені, а станції змушені були зачинитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
Як повідомила транспортна служба Transport for London (TfL), аварія сталася внаслідок проблем на національній електромережі.
Інцидент стався приблизно о 14:30 за місцевим часом, і одразу кілька головних станцій лондонського метрополітену були закриті.
Згідно з даними TfL, внаслідок аварії щонайменше три гілки метро були повністю зупинені, ще на шістьох відбулися значні затримки або частково зупинилася робота.
У транспортній службі додали, що деякі пасажири могли короткочасно застрягти в тунелях під час збою.
Причина аварії
Фахівці пояснили, що в центрі Лондона стався "технічний збій" на лінії електропередачі, який спричинив просідання напруги, що і стало причиною аварії. Збій усунули протягом кількох секунд, однак він викликав короткочасне припинення подачі струму і навіть невелику пожежу, яку вдалося швидко загасити.
"Через короткочасне відключення живлення кілька ліній тимчасово втратили електропостачання. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повністю відновити роботу мережі", - заявила головна операційна директорка TfL Клер Манн.
До 17:00 деякі станції метро вже знову відкрили. Натомість фунікулер над Темзою залишався закритим.
Блекаут у Європі
Нагадаємо, що наприкінці квітня європейські країни, а саме Іспанія, Франція та Португалія, зазнали масштабного блекауту. Тоді мільйони людей залишилися без електропостачання, що спричинило серйозні перебої в роботі транспорту, комунікацій, підприємств та критичної інфраструктури.
Португальська національна електрична компанія REN спочатку вказала, що можливою причиною знеструмлення могли стати пожежі на південному заході Франції, які пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і Нарбонною.
Також розглядалася версія кібератаки, але пізніше голова Євроради Антоніу Кошта спростував цю інформацію.
Втім Національний суд Іспанії оголосив про початок офіційного розслідування щодо масштабного відключення електроенергії, але засекретив його.
Детальніше про блекаут у Європі читайте у матеріалі РБК-Україна.
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