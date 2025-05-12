Підлітки знімали на відео, але не допомогли: у Дніпрі в кар’єрі потонув чоловік

У Дніпрі чоловік потонув у водоймі в кар'єрі. Наразі поліція встановлює підлітків, які знімали чоловіка у воді незадовго до його загибелі, але жодним чином не допомогли.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

Напередодні соціальними мережами поширилися відео, як підлітки знімають чоловіка, який тоне на кар'єрі на Червоному Камені в місті Дніпро.

На опублікованих в роликах можна побачити, що підлітки дивилися як тоне чоловік, але не допомогли йому та не повідомили в ДСНС та поліцію. Натомість неповнолітні насміхалися з нього, поки той боровся за життя. У підсумку чоловік потонув.

Наразі ж поліція встановлює підлітків, які на мобільний телефон знімали чоловіка у водоймі кар'єру.

"10 травня його тіло без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Після у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно, підлітки знімали чоловіка на відео перед загибеллю, втім жодної допомоги не надали", - повідомила Гірдвіліс.

За її словами, наразі за вказаним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 ККУ (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Як уникнути трагедії на воді

Варто пам’ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для купання та постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих.

Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше +18°C, повітря не нижче +24°C.

В ДСНС закликають громадян не купатися у водоймах в незнайомому для вас місці, уникати води зі швидкою течією, не заходити у воду напідпитку, не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах.

Купаючись на "дикому пляжі" чи у незнайомому місці не пірнайте з берега, гірки, дерева. У воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою.

Купатися краще там, де є рятувальні служби. Особливо слідкуйте за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана.

Утримуйтеся від далеких запливів: переохолодження - головна причина трагічних випадків. На рівнинних річках є багато ям і вирів. Вони підступно зустрічаються біля піщаних кос, під берегом, де особливо полюбляють купатися діти.