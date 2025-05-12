Україна ратифікувала угоду з США: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ був схвалений Верховною Радою на засіданні у четвер, 8 травня. "За" віддали свої голоси 338 народних депутатів.



Що відомо про угоду зі США про копалини

У ніч з 30 квітня на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю обох сторін.

Документ уклали перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент. Угода стала результатом тривалих перемовин і навіть викликала суперечки, проте, як наголосили в українському уряді, Києву вдалося відстояти вигідні умови.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ключові принципи документа: