Росіяни вдарили дроном по авто енергетиків у передмісті Сум: є жертва
Російська армія дроном завдала удару по передмістю Сум. Внаслідок удару було пошкоджене службове авто енергетиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.
"За попередньою інформацією в передмісті Сум є влучання ворожого БпЛА в службове авто енергетиків", - сказано у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Ще троє людей зазнали поранень. На місці працюють всі відповідні служби.
Обстріл Сум
Нагадаємо, 6 травня російські окупанти вдарили по передмістю Сум близько 17:30. Тоді для атаки ворог використав балістичну ракету.
Спочатку місцева влада писала про одну загиблу дитину. Пізніше вона уточнила, що через удар Росії загинула молода дівчина. Також поранення дістали семеро людей - одна доросла жінка і шестеро дітей.
Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, що вранці 13 квітня війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.
Загалом останнім часом ворог посилив обстріли Сумської області. Найбільше страждають Білопільська та Ворожбянська громади.
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