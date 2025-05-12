Кремль зухвало відповів на ультиматуми про 30-денне перемир’я
У Кремлі не сприймають ультиматуми у питанні перемир’я з Україною та наполягають на відновленні прямих переговорів у Стамбулі без попередніх умов.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.
Пєсков так відреагував на погрози Європи запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо та не погодиться на 30-денне припинення вогню в Україні. Він зухвало заявив, що з Росією, мовляв, "не можна говорити мовою ультиматумів".
"Така мова ультиматумів для Росії є неприйнятною. Вона не підходить. З Росією не можна розмовляти в такому тоні", - зазначив речник Кремля.
Він наголосив, що Росія налаштована на переговори у Стамбулі без будь-яких попередніх умов.
"Як ви знаєте, президент Росії виступив із заявою. У цій заяві, зокрема, чітко та недвозначно викладена наша позиція щодо поновлення прямих переговорів у Стамбулі без жодних попередніх умов. Тих самих прямих переговорів, які були перервані українською стороною у 2022 році", - заявив Пєсков.
Речник російського диктатора також додав, що президент Туреччини Реджеп Ердоган у телефонній розмові учора підтвердив готовність зробити все можливе для організації переговорів Росії та України у Стамбулі.
"Це все, що я можу наразі сказати щодо цієї теми", - резюмував представник Путіна.
У такий спосіб, Пєсков фактично відкинув пропозицію про перемир'я на 30 днів між Україною та Росією.
Пропозиція про перемир'я та переговори
Нагадаємо, у Києві 10 травня відбулася зустріч "коаліції рішучих". Після зустрічі лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
За її підсумками Україна оголосила, що готова до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня. Водночас лідери Європи попередили Москву, що у разі відмови на Росію чекають нові санкції.
У ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін провів прес-конференцію. Під час неї він відкинув припинення вогню, запропоноване Україною, США і "коаліцією рішучих".
Натомість Путін запропонував 15 травня продовжити переговори в Стамбулі, які було розпочато ще 2022 року, причому з того місця, на якому вони завершилися.
Пізніше Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня.
А сьогодні Німеччина поставила ультиматум Росії. У ФРН заявили, що Путін повинен відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня, інакше Європа розпочне підготовку санкцій.
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