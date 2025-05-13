Украина ратифицировала соглашение с США, а Зеленский готов встретиться Путиным: новости за 12 мая

Война России против Украины

В правительстве Мерца подтвердили: секретность Германии относительно оружия Украине будет касаться и потенциальных поставок Taurus.

Российский дрон в пригороде Сум атаковал автомобиль энергетиков, погиб один человек, еще трое - ранены.

Польша закрывает генконсульство РФ в Кракове после поджога ТЦ "Маривильская"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил отозвать свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове. Это произошло после того, как Польша получила доказательства того, что российские спецслужбы причастны к поджогу ТЦ "Марывильска" в Варшаве.

Зеленский впервые поговорил с Папой Римским Львом XIV

Президент Украины говорил с понтификом о тысячах депортированных Россией украинских детей. Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям. Также Зеленский проинформировал Папу о договоренности Украины и партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

"Подтвердил нашу готовность к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам, что мы неоднократно подчеркивали", - написал Зеленский и добавил, что пригласил Папу Римского посетить Украину.

Подростки снимали на видео, но не помогли: в Днепре в карьере утонул мужчина

Накануне в социальных сетях распространились видео, как подростки снимают мужчину, который тонет на карьере на Красном Камне в городе Днепр. На опубликованных в роликах можно увидеть, что подростки смотрели как тонет мужчина, но не помогли ему и не сообщили в ГСЧС и полицию. В итоге мужчина утонул.

Сейчас, как сообщили РБК-Украина в Нацполиции, правоохранители устанавливают подростков, которые на мобильный телефон снимали мужчину в водоеме карьера. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 УКУ (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии).

Кремль дерзко ответил на ультиматумы о 30-дневном перемирии

Прокремлевские СМИ цитируют спикера Путина Дмитрия Пескова, который, как пишут пропагандисты, отреагировал на угрозы европейских стран ввести дополнительные санкции против РФ в случае, если 12 мая она не согласится на 30-дневное прекращение огня. Песков вместо этого дерзко заявил, что с РФ, мол, "разговаривать ультиматумами нельзя".

"Такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке", - сказал Песков и добавил, что россияне "готовы к переговорам в Стамбуле без предварительных условий", таким образом, он фактически отверг предложение Украины и партнеров начать тридцатидневную тишину.

Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной: как изменилось движение в пунктах пропуска

По данным пограничников, с 16:00 по киевскому времени польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

Зеленский обсудил с Эрдоганом ключевые детали встречи с РФ в Стамбуле

По словам президента Украины, такая встреча может помочь в завершении войны.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", - отметил он.

В Лондоне разоблачили шпиона Кремля: агента РФ приговорили почти к 11 годам

Осужденный 47-летний Орлин Русев получил 10 лет и 8 месяцев заключения. В суде он признал свою вину в сговоре с целью шпионажа в пользу России.

Вина Русева была доказана после того, как полиция обнаружила тысячи сообщений между ним и беглецом Ян Марсалеком - бывшим топ-менеджером компании Wirecard, который координировал действия группы болгарских граждан из-за рубежа.

Зеленский ждет Трампа на переговорах с Путиным: "Многое можем изменить"

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею участия президента США Дональда Трампа в возможных переговорах Украины и России в Стамбуле.

Глава государства отреагировал на заявление Трампа о том, что он может поехать в Стамбул на переговоры Украины и России. По словам Зеленского, это очень важные слова.

Масштабный сбой электричества парализовал лондонское метро: что известно

В Лондоне 12 мая произошел сбой в энергосистеме. Авария вызвала серьезные проблемы в столичном метрополитене: несколько линий были приостановлены, а станции вынуждены были закрыться.

В результате аварии по меньшей мере три ветки метро были полностью остановлены, еще на шести произошли значительные задержки или частично остановилась работа.

В Украине создадут реестр запрещенного программного обеспечения: что известно

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины работает над проектом постановления Кабинета министров о создании реестра запрещенного программного обеспечения (ПО).

По словам директора департамента государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности администрации Госспецсвязи Игоря Стельника, вопрос вражеского софта в Украине "очень болезненный".

Украина ратифицировала соглашение с США: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США по редкоземельным металлам.

Документ был одобрен Верховной Радой на заседании в четверг, 8 мая. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.