Угроза вторжения России и финал Нацотбора на Евровидение: новости за выходные

Ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины, определился победитель Нацотбора на Евровидение 2022, стало известно, когда "ковидная тысяча" будет доступна оффлайн. Подробнее о том, что произошло на выходных, 12-13 февраля, - в материале РБК-Украина.

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Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2022: видео с победителем Нацотбора

Украину на конкурсе Евровидение 2022 представит Alina Pash. Именно она одержала победу в финале Нацотбора на Евровидение 12 февраля.

О том, как прошел отбор, и когда Украина будет выступать на международном песенном конкурсе, который состоится в этом году в Италии, - смотрите и читайте в материале Styler.

Альтернатива "Дії". Стало известно, когда "ковидная тысяча" будет доступна оффлайн

Украинцы смогут получить "ковидную тысячу" гривен за вакцинацию от коронавируса в оффлайн-режиме весной или летом. На сегодня разрабатывается соответствующий механизм.

Альтернативный офлайн-механизм получения денег за вакцинацию от коронавируса будет реализован на втором этапе правительственной программы "е-Поддержка" - в II-III квартале 2022 года (с апреля по сентябрь). Это означает, что люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате.

В Черкасской области откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков

В Золотоношском районе Черкасчины в субботу, 12 февраля, откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков. Для спасения людей на место происшествия были направлены спасатели.

В пресс-службе отметили, что двумя рыболовными баркасами на берег было доставлено около 70 человек. Около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега.

В Украину вернутся сильные дожди со снегом: названа дата

Погода в Украине сильно изменится в следующие несколько дней. Сначала нас ждут несколько солнечных дней благодаря антициклону, но затем вернутся атмосферные фронты с дождями и мокрым снегом.

Читайте в материале Styler прогноз погоды на следующие пять дней.