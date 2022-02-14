Угроза вторжения России и финал Нацотбора на Евровидение: новости за выходные
Ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины, определился победитель Нацотбора на Евровидение 2022, стало известно, когда "ковидная тысяча" будет доступна оффлайн. Подробнее о том, что произошло на выходных, 12-13 февраля, - в материале РБК-Украина.
Угроза вторжения России: последние новости
- США, Британия, Германия и еще ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения России. Некоторые из них решили сократить или переместить свои представительства, а одна из авиакомпаний отменила полеты в Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном вторжении РФ уже на этой неделе.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников сделали совместное заявление на фоне угрозы вторжения России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также выступил с обращением к украинцам.
- На фоне угрозы вторжения России прошли переговоры президентов. Так, вечером 12 февраля президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В воскресенье, 13 февраля, Зеленский созвонился с Байденом.
- Рейс украинской авиакомпании SkyUp по маршруту Фуншал-Борисполь не смог прилететь к месту назначения. Лизингодатель запретил SkyUp влетать самолетом в авиапространство Украины.
- Крупнейшие мировые страховые компании предупредили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины через 48 часов. На такой шаг страховые компании пошли из-за риска вторжения России в Украину. Кабинет министров Украины выделил 16,6 млрд гривен для гарантий бесперебойных полетов над Украиной.
- Россия не ответила на запрос Украины согласно Венскому документу по поводу объяснений военного присутствия вокруг границ. Украина созывает заседание ОБСЕ, чтобы обсудить этот вопрос на уровне организации.
Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2022: видео с победителем Нацотбора
Украину на конкурсе Евровидение 2022 представит Alina Pash. Именно она одержала победу в финале Нацотбора на Евровидение 12 февраля.
О том, как прошел отбор, и когда Украина будет выступать на международном песенном конкурсе, который состоится в этом году в Италии, - смотрите и читайте в материале Styler.
Альтернатива "Дії". Стало известно, когда "ковидная тысяча" будет доступна оффлайн
Украинцы смогут получить "ковидную тысячу" гривен за вакцинацию от коронавируса в оффлайн-режиме весной или летом. На сегодня разрабатывается соответствующий механизм.
Альтернативный офлайн-механизм получения денег за вакцинацию от коронавируса будет реализован на втором этапе правительственной программы "е-Поддержка" - в II-III квартале 2022 года (с апреля по сентябрь). Это означает, что люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате.
В Черкасской области откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков
В Золотоношском районе Черкасчины в субботу, 12 февраля, откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков. Для спасения людей на место происшествия были направлены спасатели.
В пресс-службе отметили, что двумя рыболовными баркасами на берег было доставлено около 70 человек. Около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега.
В Украину вернутся сильные дожди со снегом: названа дата
Погода в Украине сильно изменится в следующие несколько дней. Сначала нас ждут несколько солнечных дней благодаря антициклону, но затем вернутся атмосферные фронты с дождями и мокрым снегом.
Читайте в материале Styler прогноз погоды на следующие пять дней.