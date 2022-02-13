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Альтернатива "Дії". Стало известно, когда "ковидная тысяча" будет доступна оффлайн

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 16:30
Альтернатива "Дії". Стало известно, когда "ковидная тысяча" будет доступна оффлайн Фото: "ковидную тысячу" можно будет получить не только через "Дію" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украинцы смогут получить "ковидную тысячу" гривен за вакцинацию от коронавируса в оффлайн-режиме весной или летом. На сегодня разрабатывается соответствующий механизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Когда "ковидная тысяча" станет доступна без "Дії"

Альтернативный офлайн-механизм получения денег за вакцинацию от коронавируса будет реализован на втором этапе правительственной программы "е-Поддержка" - в II-III квартале 2022 года (с апреля по сентябрь).

Это означает, что люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате.

Что такое "ковидная тысяча"?

Это средства, которые выплачиваются в рамках программы "е-Поддержка" за вакцинацию от COVID-19. За две дозы выплачивается 1 000 гривен, за бустерную - еще 500 гривен.

Кто может получить деньги?

Средства могут получить вакцинированные украинцы старше 14 лет с "зеленым" сертификатом о вакцинации от COVID, который нужно сгенерировать в мобильном приложении или на портале "Дія".

Как получить средства?

На сегодня механизм действует следующим образом. После генерирования сертификата необходимо подать запрос на помощь, которая будет перечислена на специальную банковскую карту.

Причем для активных пользователей мобильных приложений есть вариант получения денег на виртуальную карту одного из банков, которые участвуют в программе, - "ПриватБанк", Monobank, "Альфа-Банк" и другие. Или же нужно оформить пластиковую карту в отделении.

На что можно потратить?

Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме на следующие виды товаров и услуг:

  • билеты на кино, в театры, на поезда, самолеты и автобусы на внутренних направлениях, а также абонементы в спортзал;
  • книги;
  • для детей в возрасте 14-17 лет - услуги образования (кружки, секции, профессиональное образование); питание в учебных заведениях; проживание в общежитиях; товары спортивного назначения, школьные принадлежности и канцелярия; дополнительные предметы на ВНО;
  • для украинцев старше 60 лет - лекарственные средства (в ближайшее время появится такая возможности и лиц с инвалидностью I и II групп); оплата услуг ЖКХ (появится в феврале).

Сроки использования денег ограничены

Стоит подчеркнуть, что "ковидную тысячу" можно потратить в течение четырех месяцев после начисления. В противном случае средства будут возвращены в государственный бюджет.

Напомним, на этой неделе тысячу за вакцинацию начали выплачивать подросткам. Если у подростка нет банковской карты, ему необходимо пройти идентификацию в отделении, имея при себе ИНН и паспорт.

Программа "е-Поддержка" закончится 18 декабря 2022 года.

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ковидная тысяча Коронавирус Вакцинация
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