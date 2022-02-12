Байден созвонился с Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину: первые подробности

Как сообщает корреспондент CNN, разговор двух президентов начался раньше запланированного. Байден находится в своей загородной резиденции Camp David.

Телефонный разговор президентов США и РФ завершился в 19:06 по киевскому времени. Корреспондент Associated Press сообщает, что Байден и Путин говорили чуть больше часа.

Белый дом анонсировал телефонный разговор Байдена с Путиным после того, как американские СМИ сообщили, что российский президент якобы "принял решение" о нападении на Украину. В то же время советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что пока неизвестно, принял ли Путин решение, но наступление может начаться "в любой момент".

Угроза нового вторжения

Американские СМИ со ссылкой на различные источники сообщат, что эскалация конфликта с РФ может начаться уже в ближайшее время. В Белом доме тоже говорят, что российские войска могут начать вторжение еще до завершения Олимпиады в Пекине, если Путин примет такое решение.

На фоне этих сообщений США, Британия, Канада и еще ряд стран, которые являются близкими партнерами Вашингтона, рекомендовали своим гражданами немедленно покинуть территорию Украины. Штаты вообще решили сократить свое диппредставительство в Украине.

Остановить Путина

Европейский союз сообщил о завершении подготовки нового пакета санкций против России. Новые ограничения, которые, по словам главы европейской дипломатии Жозеп Борреля, будут "тяжелыми для России", будут введены в случае акта агрессии в отношении Украины. США также завершают работу над новыми антироссийскими санкциями.

Однако, ни США, ни ЕС не планируют вводить санкции превентивно. Американские и европейские чиновники объясняют свое решение тем, что само наличие пакетов санкций уже имеет сдерживающий эффект, а после их введения Путину нечего будет бояться. В то же время Запад пытается предотвратить агрессию Путина путем дипломатии.

Что говорят в Украине

В Украине заявляют, что Вооруженные силы в случае агрессии готовы дать отпор врагу. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев сохранять спокойствие на фоне сообщений об угрозе вторжения.

"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику", - подчеркнули в министерстве.