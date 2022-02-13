Кабмин выделяет почти 17 млрд гривен, чтобы гарантировать полеты над Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

"Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний", - написал в Telegram Шмыгаль.

Премьер уточнил, что правительство выделило 16,6 млрд гривен для гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве Украины. Он также добавил, что это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в страну украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Какие решения принял Кабмин

На заседании правительство приняло следующие решения: