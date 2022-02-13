Кабмин выделяет почти 17 млрд гривен, чтобы гарантировать полеты над Украиной
Кабинет министров Украины выделил 16,6 млрд гривен для гарантий бесперебойных полетов над Украиной. Решение позволит стабилизировать рынок авиаперевозок в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний", - написал в Telegram Шмыгаль.
Премьер уточнил, что правительство выделило 16,6 млрд гривен для гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве Украины. Он также добавил, что это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в страну украинцев, которые сейчас находятся за границей.
Какие решения принял Кабмин
На заседании правительство приняло следующие решения:
- Министерству финансов поручено уменьшить расходы бюджета на обслуживание госдолга;
- выделить Министерству инфраструктуры 1 6632,9 млн гривен на стабилизацию ситуации на рынке авиаперевозок;
- предоставить право Министерству инфраструктуры использовать эти деньги для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков;
- Министерству инфраструктуры поручено утвердить перечень воздушных судов, на которые распространяется государственные гарантии.
Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.