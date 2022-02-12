Шмыгаль обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам на фоне угрозы нового вторжения России. Он призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку украинская армия готова дать отпор агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Шмыгаля.

Что сказал глава правительства гражданам Украины:

Напомним, ранее министр обороны и главнокомандующий ВСУ совместно заверили, что повторения 2014 года в Украине не будет.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на публикации СМИ по поводу вторжения России в Украину.