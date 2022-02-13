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В Черкасской области откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков

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Черкасская область, Воскресенье 13 февраля 2022 06:42
В Черкасской области откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков Фото: в Черкасской области откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков (dsns.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

В Золотоношском районе Черкасчины в субботу, 12 февраля, откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков. Для спасения людей на место происшествия были направлены спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Позвонивший в Службу спасения рыбак рассказал, что происшествие произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что двумя рыболовными баркасами на берег было доставлено около 70 человек. Около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега.

Пострадавших нет, к медикам за помощью никто не обращался.

Ранее мы писали, что в Черкасской области 11-летний мальчик попал в больницу из-за фейерверка.

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Черкасская область
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