Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Перед этим французский президент говорил с российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Зеленского.
По словам Зеленского, он вместе с Макроном обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.
"Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", - сказал президент.
Как рассказали в Елисейском дворце, Макрон во время телефонного разговора "похвалил хладнокровие украинцев" в контексте напряженности ситуации на границе с РФ.
"Была подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в представительстве Макрона.
Напомним, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что "искренний диалог" не совместим с военной эскалацией на границах Украины.
А Путин со своей стороны пожаловался, что Запад не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению минских договоренностей.
Ожидается, что Макрон сегодня также позвонит президенту США и канцлеру Германии.