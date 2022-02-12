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Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: что известно

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Париж, Суббота 12 февраля 2022 19:45
Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: что известно Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Перед этим французский президент говорил с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Зеленского.

По словам Зеленского, он вместе с Макроном обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

"Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", - сказал президент.

Как рассказали в Елисейском дворце, Макрон во время телефонного разговора "похвалил хладнокровие украинцев" в контексте напряженности ситуации на границе с РФ.

"Была подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в представительстве Макрона.

Напомним, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что "искренний диалог" не совместим с военной эскалацией на границах Украины.

А Путин со своей стороны пожаловался, что Запад не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению минских договоренностей.

Ожидается, что Макрон сегодня также позвонит президенту США и канцлеру Германии.

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