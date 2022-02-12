Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Перед этим французский президент говорил с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Зеленского.

По словам Зеленского, он вместе с Макроном обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

"Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", - сказал президент.

Как рассказали в Елисейском дворце, Макрон во время телефонного разговора "похвалил хладнокровие украинцев" в контексте напряженности ситуации на границе с РФ.

"Была подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в представительстве Макрона.