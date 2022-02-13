Самолет SkyUp не смог зайти в небо Украины и сел в Кишиневе: что произошло

Рейс украинской авиакомпании SkyUp по маршруту Фуншал-Борисполь не смог прилететь к месту назначения. Лизингодатель запретил SkyUp влетать самолетом в авиапространство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу SkyUp .

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета - резидент Ирландии - дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева", - рассказали в авиакомпании.

Самолету с бортовым номером UR-SQO пришлось садиться в аэропорту Кишинева. Авиакомпания SkyUp совместно с украинским посольством работает над возвращением 175 украинских граждан домой. Украинцев трансфером доставят в Украину.

Отметим, Министерство иностранных дел Ирландии рекомендует не путешествовать в Украину из-за высокого риска боевых действий. В то же время находящихся в Украине ирландцы призывают вернуться домой коммерческими рейсами.