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У нас тоже есть разведка. Зеленский отреагировал на данные СМИ о возможном вторжении РФ

Новина українською →
Киев, Суббота 12 февраля 2022 14:17
У нас тоже есть разведка. Зеленский отреагировал на данные СМИ о возможном вторжении РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном вторжении РФ уже на следующей неделе. Говорит, что в информационном пространстве слишком много об этом новостей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.

По его словам, Украина как государство должна рассчитывать на себя и своих военных.

"Мы должны быть готовы в любой день. Я считаю, что в пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне с РФ, даже говорят есть соответствующие данные. Мы понимаем, что риски есть. Если есть информация о 100%-м вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы получаем информацию от нашей разведки", - заявил он.

Относительно информации со стороны США и партнеров Зеленский заявил, что Украина принимает ее во внимание.

"Но мы должны четко ее анализировать и готовиться к любым рискам", - добавил он.

По его словам, пока полномасштабной войны нет.

"И я должен говорить с обществом, имея реальную информацию. Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств", - заявил Зеленский.

Напомним, в Белом доме вчера заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.

Отметим, в МИД Украины призвали сохранять спокойствие и не паниковать.

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