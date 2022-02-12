У нас тоже есть разведка. Зеленский отреагировал на данные СМИ о возможном вторжении РФ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном вторжении РФ уже на следующей неделе. Говорит, что в информационном пространстве слишком много об этом новостей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.
По его словам, Украина как государство должна рассчитывать на себя и своих военных.
"Мы должны быть готовы в любой день. Я считаю, что в пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне с РФ, даже говорят есть соответствующие данные. Мы понимаем, что риски есть. Если есть информация о 100%-м вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы получаем информацию от нашей разведки", - заявил он.
Относительно информации со стороны США и партнеров Зеленский заявил, что Украина принимает ее во внимание.
"Но мы должны четко ее анализировать и готовиться к любым рискам", - добавил он.
По его словам, пока полномасштабной войны нет.
"И я должен говорить с обществом, имея реальную информацию. Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств", - заявил Зеленский.
Напомним, в Белом доме вчера заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.
Отметим, в МИД Украины призвали сохранять спокойствие и не паниковать.