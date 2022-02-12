Призывы покинуть Украину и перемещение посольств. Как мир реагирует на угрозу нападения РФ
США, Британия, Германия и еще ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения России. Некоторые из них решили сократить или переместить свои представительства, а одна из авиакомпаний отменила полеты в Украину.
РБК-Украина рассказывает, как мир реагирует на угрозу нового российского вторжения.
Какие страны рекомендовали гражданам уехать из Украины:
- Соединенные Штаты;
- Британия;
- Канада;
- Южная Корея;
- Япония;
- Нидерланды;
- Израиль;
- Румыния;
- Северная Македония;
- Эстония;
- Латвия;
- Литва;
- Черногория;
- Германия;
- Норвегия;
- Новая Зеландия;
- Австралия;
- Финляндия;
- Бельгия;
- Кувейт;
- Ирак;
- Италия;
- Испания;
- ОАЭ;
- Саудовская Аравия;
- Швеция;
- Словения;
- Иордания;
- Марокко.
Канада переводит посольство из Киева во Львов
МИД Канады заявил о решении временно закрыть посольство в Киеве. Дипломатов переведут во временный офис, расположенный во Львове. Канадские дипломаты продолжат предоставлять консульские услуги, но с ограниченными возможностями.
США сокращают посольство
США объявили о сокращении дипломатического присутствия в Украине. Часть дипломатов из посольства в Киеве переведут в консульство во Львове, а часть - вернется в США. В Киеве останется работать основная команда посольства.
Те дипломаты, которые останутся в Украине, будут постоянно коммуницировать с украинскими властями и передавать актуальную информацию администрации президента США.
С 13 февраля американское посольство прекращает оказывать консульскую помощь.
Германия перемещает генконсульство во Львов
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое генконсульство, которое находится в Днепре, временно перемещается в Львов. Посольство Германии в Киеве продолжит работать.
Британия и США выводят инструкторов из Украины
Пентагон и Минобороны Британии объявили о том, что выводят своих военных инструкторов с территории Украины. Эвакуация британских военных планируется в течение выходных 12-13 февраля.
Сроки вывода 160 военнослужащих Национальной гвардии США не называются. В то же время известно, что их перевезут в одну из стран Европы.
Евросоюз не будет закрывать свои представительства
Европейский союз объявил, что не планирует закрывать свои дипломатические представительства на территории Украины. Однако присутствие персонала в дипмиссиях и рекомендации гражданам ЕС по поводу поездок в Украину могут измениться с учетом ситуации с безопасностью в Украине.
Израиль планирует эвакуацию
Израиль рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Украину. Также израильские власти объявили об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.
Сегодня глава правительства Израиля провел заседание по поводу ситуации вокруг Украины, после которого появилась информация о планах эвакуации израильтян. После правительственного заседания Министерство иностранных дел Израиля выпустило новое предупреждение для своих граждан.
KLM прекращает полеты в Украину
Нидерландская авиакомпания KLM объявила о приостановке полетов в Украину на фоне угрозы нападения РФ. Полеты самолетов авиакомпании KLM над воздушным пространством Украины также будут приостановлены.
Что говорят в украинском МИДе
Министерство иностранных дел Украины сегодня утром выступило с заявлением по поводу недавних сообщений и решений международных партнеров. В МИД призвали сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.
"Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую предпринимать нам своевременные действия", - заявили в министерстве.
Напомним, сегодня состоялись переговоры президентов США и РФ по поводу Украины.