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Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 19:47
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский, лидеры США и Украины
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонился с американским лидером Джо Байденом. Ожидалось, что президенты двух государств обсудят угрозу нового российского вторжения на территорию Украины.

РБК-Украина рассказывает подробности телефонного разговора Байдена и Зеленского.

О завершении переговоров Байдена и Зеленского сообщила пресс-служба Белого дома.

Зеленский обещает детали позже

Зеленский рассказал, что телефонный разговор с Байденом длился час. Он обсудил с президентом США безопасность, экономику, имеющиеся риски, санкции и агрессию России.

Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности

Белый дом раскрыл детали разговора

  • Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Украины;
  • Байден пообещал, что США и партнеры быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины;
  • Байден и Зеленский согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания России.

США пригрозили России последствиями

Вчера по инициативе американской стороны состоялся разговор Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. Байден напомнил о готовности США к диалогу с Россией и одновременно предупредил главу Кремля о тяжелых последствиях для Москвы в случае вторжения в Украину.

Путин решил вторгнуться?

После переговоров президентов США и РФ в Белом доме заявили, что до сих пор не знают, какой путь выберет Москва - дипломатическое урегулирование или военная эскалация. В то же время западные СМИ со ссылкой на различные источники сообщают, что новый акт российской агрессии в отношении Украины может произойти уже на этой неделе, а именно 15 или 16 февраля.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил сегодня, что Вашингтон не может определить дату вторжения, но считает, что оно может произойти в любой момент. Накануне он говорил, что Россия может осуществить агрессию до завершения Олимпиады в Пекине.

Украинцев призывают не паниковать

В течение выходных украинские президент, премьер, спикер парламента и главы оборонных ведомств призвали украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике, поскольку это тоже может навредить государству.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заверил, что украинская армия готова дать отпор врагу. А министр обороны Алексей Резников подчеркивал, что повторения 2014 года в Украине не будет.

Напомним, вчера Зеленскому звонил президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы рассказать о своем разговоре с Путиным.

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