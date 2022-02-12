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"Повторения 2014 года не будет". Резников и Залужный заверили в готовности дать отпор России

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Украина, Суббота 12 февраля 2022 16:43
"Повторения 2014 года не будет". Резников и Залужный заверили в готовности дать отпор России Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников сделали совместное заявление на фоне угрозы вторжения России. Они заверили, что украинская армия готова дать отпор агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не был готов сопротивляться тому, с кем вчера сидел за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая... Каждый, кто хотя бы один раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен - повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одесса, ни Харьков, ни любой другой город", - сказал Резников.

Как отметил министр, ситуацию вокруг Украины контролируют разведка, армия и дипломаты. Украина в круглосуточном режиме координирует свои действия с международными партнерами.

"Никто не может заглянуть в голову руководителям Кремля и наверняка сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним", - подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий заверил, что подразделения ВСУ готовы дать отпор врагу. Кроме того, на территории нашего государства развернули силы терробороны, которые вооружили противотанковыми и зенитно-ракетными комплексами.

"Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и надлежащую подготовку. Следовательно, готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!",- резюмировал Залужный.

Напомним, президент Владимир Зеленский тоже отреагировал на сообщения СМИ о вторжении России в Украину в ближайшие дни.

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