Загроза вторгнення Росії та фінал Нацвідбору на Євробачення: новини за вихідні
Низка країн закликала своїх громадян терміново залишити територію України, визначився переможець Нацвідбору на Євробачення 2022, стало відомо, коли "ковідна тисяча" буде доступна офлайн. Докладніше про те, що сталося у вихідні, 12-13 лютого, - у матеріалі РБК-Україна.
Загроза вторгнення Росії: останні новини
- США, Британія, Німеччина та ще низка країн закликали своїх громадян терміново залишити територію України через загрозу вторгнення Росії. Деякі з них вирішили скоротити чи перемістити свої представництва, а одна з авіакомпаній скасувала польоти в Україну.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливе вторгення РФ вже цього тижня.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков зробили спільну заяву на тлі загрози вторгнення Росії. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також виступив зі зверненням до українців.
- На фоні загрози вторгнення Росії пройшли переговори президентів. Так, ввечері 12 лютого Президент США Джо Байден ввечері 12 лютого зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. В неділю, 13 лютого, Зеленький зідзвонився з Байденом.
- Рейс української авіакомпанії SkyUp за маршрутом Фуншал-Бориспіль не зміг прилетіти до місця призначення. Лізингодавець заборонив SkyUp влітати літаком в авіапростір України.
- Найбільші світові страхові компанії попередили українських авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України через 48 годин. На такий крок страхові компанії пішли через ризик вторгнення Росії в Україну. Кабінет Міністрів України виділив 16,6 млрд гривень для гарантій безперебійних польотів над Україною.
- Росія не відповіла на запит України згідно з Віденським документом щодо пояснень військової присутності довкола кордонів. Україна скликає засідання ОБСЄ, щоб обговорити це питання на рівні організації.
Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2022: відео з переможцем Нацвідбору
Україну на конкурсі Євробачення 2022 представить Alina Pash. Саме вона здобула перемогу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 12 лютого.
Про те, як пройшов відбір, і коли Україна виступатиме на міжнародному пісенному конкурсі, що відбудеться цього року в Італії, - дивіться і читайте в матеріалі Styler.
Альтернатива "Дії". Стало відомо, коли "ковідна тисяча" буде доступна оффлайн
Українці зможуть отримати "ковідну тисячу" гривень за вакцинацію від коронавірусу в оффлайн-режимі навесні або влітку. На сьогодні розробляється відповідний механізм.
Альтернативний офлайн-механізм отримання грошей за вакцинацію від коронавірусу буде реалізований на другому етапі урядової програми "є-Підтримка" - в II-III кварталі 2022 року (з квітня по вересень). Це означає, що люди, у яких немає смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі.
У Черкаській області відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок
У Золотоніському районі Черкащини в суботу, 12 лютого, відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок. Для порятунку людей на місце події були направлені рятувальники.
У прес-службі зазначили, що двома рибальськими баркасами на берег було доставлено близько 70 осіб. Близько 100 осіб самостійно пішки дісталися до берега.
В Україну повернуться сильні дощі зі снігом: названа дата
Погода в Україні сильно зміниться в наступні кілька днів. Спочатку нас чекають кілька сонячних днів завдяки антициклону, але потім повернуться атмосферні фронти з дощами і мокрим снігом.
Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на наступні п'ять днів.