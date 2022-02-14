Загроза вторгнення Росії та фінал Нацвідбору на Євробачення: новини за вихідні

Низка країн закликала своїх громадян терміново залишити територію України, визначився переможець Нацвідбору на Євробачення 2022, стало відомо, коли "ковідна тисяча" буде доступна офлайн. Докладніше про те, що сталося у вихідні, 12-13 лютого, - у матеріалі РБК-Україна.

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Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2022: відео з переможцем Нацвідбору

Україну на конкурсі Євробачення 2022 представить Alina Pash. Саме вона здобула перемогу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 12 лютого.

Про те, як пройшов відбір, і коли Україна виступатиме на міжнародному пісенному конкурсі, що відбудеться цього року в Італії, - дивіться і читайте в матеріалі Styler.

Альтернатива "Дії". Стало відомо, коли "ковідна тисяча" буде доступна оффлайн

Українці зможуть отримати "ковідну тисячу" гривень за вакцинацію від коронавірусу в оффлайн-режимі навесні або влітку. На сьогодні розробляється відповідний механізм.

Альтернативний офлайн-механізм отримання грошей за вакцинацію від коронавірусу буде реалізований на другому етапі урядової програми "є-Підтримка" - в II-III кварталі 2022 року (з квітня по вересень). Це означає, що люди, у яких немає смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі.

У Черкаській області відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок

У Золотоніському районі Черкащини в суботу, 12 лютого, відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок. Для порятунку людей на місце події були направлені рятувальники.

У прес-службі зазначили, що двома рибальськими баркасами на берег було доставлено близько 70 осіб. Близько 100 осіб самостійно пішки дісталися до берега.

В Україну повернуться сильні дощі зі снігом: названа дата

Погода в Україні сильно зміниться в наступні кілька днів. Спочатку нас чекають кілька сонячних днів завдяки антициклону, але потім повернуться атмосферні фронти з дощами і мокрим снігом.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на наступні п'ять днів.