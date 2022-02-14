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Загроза вторгнення Росії та фінал Нацвідбору на Євробачення: новини за вихідні

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Понеділок 14 лютого 2022 08:30
Загроза вторгнення Росії та фінал Нацвідбору на Євробачення: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Низка країн закликала своїх громадян терміново залишити територію України, визначився переможець Нацвідбору на Євробачення 2022, стало відомо, коли "ковідна тисяча" буде доступна офлайн. Докладніше про те, що сталося у вихідні, 12-13 лютого, - у матеріалі РБК-Україна.

Загроза вторгнення Росії: останні новини

Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2022: відео з переможцем Нацвідбору

Україну на конкурсі Євробачення 2022 представить Alina Pash. Саме вона здобула перемогу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 12 лютого.

Про те, як пройшов відбір, і коли Україна виступатиме на міжнародному пісенному конкурсі, що відбудеться цього року в Італії, - дивіться і читайте в матеріалі Styler.

Альтернатива "Дії". Стало відомо, коли "ковідна тисяча" буде доступна оффлайн

Українці зможуть отримати "ковідну тисячу" гривень за вакцинацію від коронавірусу в оффлайн-режимі навесні або влітку. На сьогодні розробляється відповідний механізм.

Альтернативний офлайн-механізм отримання грошей за вакцинацію від коронавірусу буде реалізований на другому етапі урядової програми "є-Підтримка" - в II-III кварталі 2022 року (з квітня по вересень). Це означає, що люди, у яких немає смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі.

У Черкаській області відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок

У Золотоніському районі Черкащини в суботу, 12 лютого, відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок. Для порятунку людей на місце події були направлені рятувальники.

У прес-службі зазначили, що двома рибальськими баркасами на берег було доставлено близько 70 осіб. Близько 100 осіб самостійно пішки дісталися до берега.

В Україну повернуться сильні дощі зі снігом: названа дата

Погода в Україні сильно зміниться в наступні кілька днів. Спочатку нас чекають кілька сонячних днів завдяки антициклону, але потім повернуться атмосферні фронти з дощами і мокрим снігом.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на наступні п'ять днів.

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