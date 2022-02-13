Россия не объяснила присутствие войск на границе. Украина созывает заседание ОБСЕ

Россия не ответила на запрос Украины согласно Венскому документу по поводу объяснений военного присутствия вокруг границ. Украина созывает заседание ОБСЕ, чтобы обсудить этот вопрос на уровне организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу .

"Россия не ответила на наш запрос согласно Венскому документу. Итак, делаем следующий шаг. Мы просим встретиться с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов, чтобы обсудить ее усиление и передислокацию вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - сообщил министр в Twitter.

Кулеба призвал Россию выполнить свои обязательства в рамках ОБСЕ по военной прозрачности, чтобы начать деэскалацию ситуации вокруг Украины.