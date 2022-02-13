Компании прекращают страхование самолетов в небе Украины. SkyUp приостановил продажу билетов

Вчера крупнейшие мировые страховые компании предупредили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины через 48 часов. На такой шаг страховые компании пошли из-за риска вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании SkyUp .

Первой решение страховых компаний почувствовала на себе украинская авиакомпания SkyUp. Владелец одного из ее самолетов запретил авиакомпании заходить в воздушное пространство Украины. В результате самолету, который следовал в Киев, пришлось вынужденно сесть в Кишиневе.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - сообщил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.